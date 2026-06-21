Сергей Разумовский

Нападающий Андрей Борячук покидает Эпицентр. О завершении сотрудничества с футболистом сообщила пресс-служба клуба.

Борячук присоединился к команде летом прошлого года. В сезоне 2025/2026 форвард провел за Эпицентр 12 матчей: 11 — в Украинской Премьер-лиге и один — в Кубке Украины.

Единственным голом в составе клуба нападающий отличился в 6-м туре УПЛ в матче против криворожского Кривбасса. Эпицентр поблагодарил Борячука за работу и пожелал ему крепкого здоровья и успехов в дальнейшей карьере.

Андрей Борячук является воспитанником Шахтера и находился в системе донецкого клуба до 2023 года.

Напомним, Эпицентр продлил контракт с двумя испанскими футболистами.