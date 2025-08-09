Павел Василенко

Мадридский Реал начал подготовку к новой кампании Ла Лиги. По данным испанских СМИ, Килиан Мбаппе произвел особенно сильное впечатление на Хаби Алонсо. Француз изменился до неузнаваемости.

В 2024 году долгожданный трансфер Мбаппе состоялся. Французский нападающий наконец присоединился к Реалу, но быстро стало понятно, что играть с 26-летним футболистом будет совсем нелегко.

В своем первом сезоне в Ла Лиге нападающий сыграл 34 матча, забил 31 мяч и отдал три результативные передачи.

Несмотря на отличную статистику, француза критиковали. Его главным недостатком считалось отсутствие желаемой интенсивности игры без мяча. Мбаппе почти не работал под давлением.

Как отмечает ESPN, все изменилось после прихода Хаби Алонсо. Даже во время Клубного чемпионата мира была заметна повышенная активность звезды после потери мяча. Однако недавно Мбаппе превзошел самого себя, удивив тренера Реала.

Алонсо был поражен трансформацией, которую звездный форвард претерпел в последние недели. Во время товарищеского матча против Леганеса (4:1) он был без мяча, что не осталось незамеченным Алонсо. Новый менеджер имеет повод для радости, так как его игра построена на интенсивном прессинге.

Первый матч Реала в новом сезоне Ла Лиги запланирован на 19 августа. Столичная команда сыграет дома против Осасуны.