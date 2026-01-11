Павел Василенко

Президент Барселоны Жоан Лапорта накануне финала Суперкубка Испании сделал громкое заявление, не только обозначив амбиции каталонцев, но и открыто признав глубокий кризис в отношениях с мадридским Реалом. По его словам, в настоящее время контакты между двумя грандами фактически разорваны.

Причиной напряжения стало отсутствие президента Реала Флорентино Переса на протокольной встрече перед матчем в Джидде. Вместо него мадридский клуб представлял директор по международным связям Эмилио Бутрагеньо, что Лапорта воспринял как четкий сигнал.

«Наши отношения с Реалом плохие, они разорваны. Есть ряд вопросов, которые нас разделили. Если раньше мы были просто вечными соперниками, то теперь ситуация дошла до реального разрыва. Это не означает отсутствие уважения, но все зависит от обеих сторон», – подчеркнул президент Барселоны в испанских СМИ.

Тем не менее конфликт за пределами поля не уменьшает боевого настроя каталонцев. Лапорта подчеркнул, что команда максимально мотивирована выиграть Суперкубок – первый возможный трофей в 2026 году.

«Мы хотим начать год с титула. Каждый раз, когда Барселона выигрывала Суперкубок, это становилось импульсом для других побед. Это задаёт вектор всего сезона».

Президент каталонцев также отметил, что в финале нет фаворитов. Обе команды имеют свои сильные стороны, но Барселона делает ставку на командный дух и интенсивность игры, которые уже принесли успех в полуфинале.

«Мы полны энтузиазма и хотим подарить радость болельщикам», – подытожил Лапорта.

Матч Барселона – Реал пройдет сегодня и начнется в 21:00 по киевскому времени.