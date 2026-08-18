Сергей Разумовский

Новичок Барселоны Родри рассказал о причинах своего перехода из Манчестер Сити в каталонский клуб. Испанский полузащитник отметил, что его особенно мотивировала возможность работать с главным тренером команды Хансом-Дитером Фликом и развиваться в системе, которая предполагает смелый и атакующий футбол.

Я поговорил с Фликом, и он передал мне свой энтузиазм. Меня очень мотивирует возможность работать с ним, так как меня привлекает его идея смелой игры. У меня все еще есть пространство для улучшения, и я считаю, что он может дополнить мои качества. Я больше контактировал с Деку и Лапортой, но он — очень открытый и прямой тренер. Я пришел сюда, чтобы внести свой вклад. Бускетс всегда был для меня большим ориентиром. Я понимаю сравнение из-за позиции, сборной и стиля. У нас есть как отличительные черты, так и общие. Я всегда восхищался им и пытался много от него перенять. Он будет в дубле, так что я его увижу. Родри

Теперь Родри будет иметь возможность чаще видеться с Бускетсом в структуре Барселоны. Бывший полузащитник каталонцев вошел в тренерский штаб Барселоны Б, которую возглавляет Жулиано Беллетти. Бускетс завершил профессиональную карьеру в декабре прошлого года после победы в Кубке MLS вместе с Интер Майами.

Родри присоединился к Манчестер Сити летом 2019 года. Английский клуб тогда заплатил Атлетико 70 млн евро за трансфер испанца. За время выступлений в Манчестере полузащитник стал одним из главных лидеров команды и сыграл важную роль в её достижениях.

В прошлом сезоне Родри провел 33 матча и забил два гола. По итогам кампании-2023/24 испанец получил «Золотой мяч». Также он стал победителем чемпионата мира 2026 года в составе национальной сборной Испании.