Возвращения не будет? Мудрик может покинуть Челси
Украинский вингер не нужен Алонсо, несмотря на отмену дисквалификации
Украинский вингер Челси Михаил Мудрик может продолжить карьеру во французской Лиге 1. По информации Foot Mercato, лондонский клуб рассматривает возможность отдать 25-летнего футболиста в аренду в Страсбур.
Вероятно, Челси не планирует делать ставку на Мудрика в сезоне 2026/27. В конце июля с украинца сняли дисквалификацию, наложенную из-за нарушения антидопинговых правил, однако после длительной паузы он может не получить стабильного места в основном составе лондонской команды.
Ранее сообщалось об интересе к Мудрику со стороны нескольких клубов. Среди потенциальных претендентов упоминался Ковентри, однако ныне самым конкретным вариантом называют именно Страсбур.
Французский клуб также заинтересован в аренде украинского вингера. Переход может быть удобным для всех сторон, так как Страсбур получит технического и быстрого игрока для усиления атаки, а Мудрик получит возможность регулярно выходить на поле и постепенно возвращаться к оптимальным физическим кондициям.
Челси и Страсбур имеют общего владельца – компанию BlueCo. Этот фактор может упростить переговоры между клубами и помочь сторонам быстрее согласовать условия потенциальной аренды.
В понедельник, 3 августа, Мудрик присоединился к команде Челси на предсезонных сборах в Гонконге. Украинец начал работу вместе с партнерами, а тренерский штаб получил возможность оценить его физическое состояние после длительного отсутствия в официальных матчах.
Журналист и инсайдер Бен Джейкобс сообщил, что Челси сначала хочет проверить форму и готовность Мудрика к полноценным нагрузкам. После этого клуб планирует совместно с футболистом определить лучший вариант для продолжения карьеры.
Первый официальный матч нового сезона Челси проведет 24 августа против Фулхэма. К этому времени лондонский клуб должен определиться, останется ли Мудрик в команде или отправится в аренду в другой чемпионат.
Напомним, в декабре 2024 года в организме украинца был обнаружен запрещенный препарат мельдоний. До начала дисквалификации Мудрик успел провести за Челси 73 матча, в которых забил десять голов и отдал 11 результативных передач.
Последний раз вингер выходил на поле в официальном матче в конце ноября 2024 года. Тогда Челси на выезде встречался с Гайденхаймом на групповом этапе Лиги конференций сезона 2024/25 и победил со счетом 2:0.
В том матче Мудрик отметился забитым мячом. После этого украинец надолго выпал из игрового процесса, но возвращение в футбол дает ему шанс перезапустить карьеру.