Сергей Разумовский

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик может продолжить карьеру во французской Лиге 1. По информации Foot Mercato, лондонский клуб рассматривает возможность отдать 25-летнего футболиста в аренду в Страсбур.

Вероятно, Челси не планирует делать ставку на Мудрика в сезоне 2026/27. В конце июля с украинца сняли дисквалификацию, наложенную из-за нарушения антидопинговых правил, однако после длительной паузы он может не получить стабильного места в основном составе лондонской команды.

Ранее сообщалось об интересе к Мудрику со стороны нескольких клубов. Среди потенциальных претендентов упоминался Ковентри, однако ныне самым конкретным вариантом называют именно Страсбур.

Французский клуб также заинтересован в аренде украинского вингера. Переход может быть удобным для всех сторон, так как Страсбур получит технического и быстрого игрока для усиления атаки, а Мудрик получит возможность регулярно выходить на поле и постепенно возвращаться к оптимальным физическим кондициям.

Челси и Страсбур имеют общего владельца – компанию BlueCo. Этот фактор может упростить переговоры между клубами и помочь сторонам быстрее согласовать условия потенциальной аренды.

В понедельник, 3 августа, Мудрик присоединился к команде Челси на предсезонных сборах в Гонконге. Украинец начал работу вместе с партнерами, а тренерский штаб получил возможность оценить его физическое состояние после длительного отсутствия в официальных матчах.

Журналист и инсайдер Бен Джейкобс сообщил, что Челси сначала хочет проверить форму и готовность Мудрика к полноценным нагрузкам. После этого клуб планирует совместно с футболистом определить лучший вариант для продолжения карьеры.

Первый официальный матч нового сезона Челси проведет 24 августа против Фулхэма. К этому времени лондонский клуб должен определиться, останется ли Мудрик в команде или отправится в аренду в другой чемпионат.

Напомним, в декабре 2024 года в организме украинца был обнаружен запрещенный препарат мельдоний. До начала дисквалификации Мудрик успел провести за Челси 73 матча, в которых забил десять голов и отдал 11 результативных передач.

Последний раз вингер выходил на поле в официальном матче в конце ноября 2024 года. Тогда Челси на выезде встречался с Гайденхаймом на групповом этапе Лиги конференций сезона 2024/25 и победил со счетом 2:0.

В том матче Мудрик отметился забитым мячом. После этого украинец надолго выпал из игрового процесса, но возвращение в футбол дает ему шанс перезапустить карьеру.