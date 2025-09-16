Павел Василенко

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем включен в заявку из 23 игроков мадридского Реала на домашний матч Лиги чемпионов против Марселя во вторник. Сначала ожидалось, что 22-летний хавбек вернется в игру в октябре из-за травмы плеча.

В последний раз игрок сборной Англии участвовал в Клубном чемпионате мира в США, а с тех пор пропустил четыре матча Реала в Ла Лиге. Он откладывал операцию на плече с ноября 2023 года, когда получил травму в матче против Райо Вальекано.

Он хотел сосредоточиться на Реале и национальной сборной. В середине июля, после Клубного чемпионата мира, ему сделали операцию и начали реабилитацию, которая должна была длиться от 10 до 12 недель, но Беллингем получит шанс сегодня сыграть против Марселя.