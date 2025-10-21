Ноттингем Форест объявил о назначении Шона Дайча новым главным тренером, сообщает официальный сайт клуба.

Выбор в пользу английского специалиста был сделан после тщательного отбора, проведенного глобальным руководителем футбольного отдела Эду Гаспаром и глобальным техническим директором Джорджем Сирианосом.

Бывший игрок молодежной команды Форест присоединится к клубу на условиях контракта, который будет действовать до лета 2027 года, и проведет свой первый матч в четверг вечером, когда «красные» сыграют против Порту в 3 туре Лиги Европы.

К Дайчу присоединится его опытная команда тренеров в составе Иана Вона и Стива Стуна - обоих бывших игроков «Ноттингем Форест», которые вместе провели более 400 матчей за «красных» в 90-х годах.

Уважаемый и опытный в АПЛ Дайч обладает идеальным сочетанием характера, тактического чутья и проверенных достижений, чтобы вести клуб к новому этапу.

Как бывший игрок молодежной команды, проживающий в этом регионе, Дайч также глубоко понимает ценности и гордость Форест. Благодаря его характеру, тактическому чутью и навыкам управления персоналом, его назначение является лучшей возможностью для успешного и конкурентоспособного сезона как во внутренних, так и в европейских соревнованиях.

В составе английского клуба выступает украинский футболист Александр Зинченко, арендованный у Арсенала.

