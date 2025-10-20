Сегодня состоится заключительный матч восьмого тура Английской Премьер-лиги. Брентфорд, в составе которого играет украинец Егор Ярмолюк, отправится на выезд к Вест Хэму. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Главный тренер гостей Кит Эндрюс включил центрального полузащитника сборной Украины в стартовый состав. Для Ярмолюка это уже восьмое появление с первых минут в матчах АПЛ.

В сезоне-2025/26 футболист провел девять матчей за Брентфорд и отметился одной голевой передачей. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 20 миллионов евро, а контракт действителен до конца июня 2031 года.

Брентфорд занимает 16-е место в таблице Премьер-лиги, имея в активе семь очков.