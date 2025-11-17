Павел Василенко

Бывший форвард киевского Динамо Виктор Леоненко в интервью сайту BLIK.ua высказал мнение о выступлении защитника Ильи Забарного и полузащитника Руслана Малиновского в матче сборных Украины и Исландии в квалификации чемпионата мира 2026 года (2:0).

«Малиновский и Ярмолюк [выпадали из игры]. Малиновский снова показал, что не умеет отбирать, ненужную желтую получил. Исландцы его хорошо изучили и не давали бить с дальней дистанции. Один раз по воробьям пробил, так еще и за голову схватился, словно опасный момент создал. А сколько толкал соперников Забарный? Хорошо, что арбитр не всегда свистел и Илье удалось обмануть судью».

Сборная Украины прошла в плей-офф отбора на ЧМ-2026. Своего соперника команда Сергея Реброва узнает во время жеребьевки 20 ноября. Сине-желтые будут в первой корзине посева.

Матчи стиков за выход на ЧМ-2026 пройдут уже в марте следующего года.