Сергей Разумовский

Нападающий Атлетико Хулиан Альварес провел первый разговор с главным тренером мадридской команды Диего Симеоне после возвращения из отпуска. Как сообщает Mundo Deportivo, во время встречи аргентинский форвард поднял вопрос о своем дальнейшем будущем и возможном переходе в Барселону.

Альварес и Симеоне пообщались перед началом тренировки. Оба прибыли на клубную базу раньше других футболистов и воспользовались возможностью обсудить ситуацию, сложившуюся вокруг нападающего.

По информации источника, Альварес рассказал тренеру об обстоятельствах, связанных с его возможным трансфером. Форвард заинтересован в том, чтобы понимать позицию Атлетико и дальнейшие планы клуба в отношении него.

Симеоне, со своей стороны, объяснил футболисту, что окончательное решение о возможной продаже будет принимать руководство мадридской команды. При этом главный тренер подчеркнул готовность продолжить работать с Альваресом независимо от того, как будет развиваться ситуация на трансферном рынке.

Таким образом, с чисто спортивной точки зрения Симеоне рассчитывает на аргентинского нападающего и не возражает против его дальнейшего участия в подготовке команды. В то же время вопрос перехода зависит не от тренерского штаба, а от позиции клубного руководства и потенциального предложения Барселоны.

На первой после отпуска тренировке Альвареса также сопровождали его представители Фернандо Идальго и Серхио Диас. Они прибыли в Мадрид вместе с футболистом, чтобы присоединиться к переговорам и принять участие в решении вопроса о его будущей карьере.

Позиция Атлетико на сегодняшний день остается неизменной. Мадридский клуб не планирует продавать Альвареса и считает его важной частью команды. В то же время Барселона заинтересована в подписании аргентинца, однако для осуществления трансфера каталонцам необходимо договориться с его нынешним клубом.

Напомним, аргентинец привез агента в Атлетико ради трансфера.