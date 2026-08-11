Павел Василенко

Хулиан Альварес не отказывается от желания покинуть мадридский Атлетико. Нападающий рассчитывает на помощь своего агента Фернандо Идальго, чтобы убедить клуб обсудить возможный трансфер.

Аргентинец остается главной целью трансфера Барселоны. Тем не менее, Атлетико пока не намерен отпускать своего лидера. Мадридцы отказываются даже начинать переговоры по трансферу, настаивая на том, что Альварес не продается.

Единственным способом заставить клуб изменить позицию может стать выплата огромной суммы отступных. В контракте 26-летнего аргентинца прописана клаусула в размере 500 миллионов евро, однако вряд ли кто-то готов заплатить такие деньги за футболиста.

Сам Альварес, похоже, не собирается отступать. В понедельник он вернулся к тренировкам мадридской команды после отдыха, но слухи о его возможном переходе в Барселону не утихают.

По информации Sport.es, во вторник форвард прибыл на тренировочную базу Атлетико вместе со своим агентом Фернандо Идальго. Альварес хочет лично обсудить с руководством мадридцев возможность трансфера.

Нападающий надеется, что его настойчивость и помощь агента в конечном итоге позволят достичь соглашения и перейти в Барселону. Однако позиция Атлетико пока остается неизменной.