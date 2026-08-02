Сергей Разумовский

Динамо неожиданно включило нападающего Владислава Супрягу в заявку на официальном сайте украинской Премьер-лиги на сезон-2026/27. 26-летний форвард заявлен по списку А и будет выступать под номером 24.

В последнее время казалось, что Супряга летом покинет киевский клуб. Футболист проходил предсезонную подготовку на клубной базе, однако параллельно оставался открытым вопрос относительно его будущего. В прошлом сезоне нападающий выступал на правах аренды за Эпицентр.

В составе команды Супряга провел 23 матча, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Эпицентр намеревался оформить полноценный трансфер форварда, однако клубам пока не удалось договориться о выкупе его контракта.

В начале июля Супряга рассказывал, что еще не обсуждал с главным тренером Динамо Игорем Костюком свои перспективы в первой команде. В этот период нападающий поддерживал физическую форму вместе с Динамо U-21.

Недавно футболист даже получил игровую практику в составе молодежной команды. Супряга провел 60 минут в матче первого тура УПЛ-2 против Левого Берега. Поединок завершился победой Динамо со счетом 3:2.

Владислав Супряга присоединился к Динамо в 2018 году. За все время выступлений в киевском клубе нападающий забил лишь три гола. Столько же результативных ударов он записал на свой актив в прошлом сезоне за Эпицентр.

В течение карьеры форвард также выступал на правах аренды за Днепр-1, итальянскую Сампдорию и Зарю. Несмотря на статус чемпиона мира U-20, Супряге до сих пор не удалось стабильно закрепиться в основном составе Динамо. Действующий контракт нападающего с киевским клубом рассчитан до лета 2027 года.