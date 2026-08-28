Вторая победа подряд. Милан обыграл Венецию с дебютным голом Рамуша
Команда Рубена Аморима завоевала три очка
Фото: Getty Images
Милан победил Венецию со счетом 2:0 во втором туре Серии А.
Команда Рубена Аморима вышла вперед на 69-й минуте благодаря точному удару Гонсалу Рамуша, для которого этот гол стал дебютным за Милан в чемпионате Италии. В конце матча еще один мяч влетел в ворота Венеции – Редуан Хальхаль отметился автоголом.
Милан занимает первое место в турнирной таблице Серии А, набрав шесть очков в двух матчах. Венеция идет на последнем, 16-м месте (0 баллов).
Серия А, 2-й тур
Милан – Венеция – 2:0
Голы: Рамуш, 69, Хальхаль, 89 (автогол).
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