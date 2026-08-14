Павел Василенко

Форвард итальянской Ромы Артем Довбик рассказал, что планировал сменить команду еще во время прошлого летнего трансферного окна, однако тогда не хватило времени.

«После завершения предсезонных сборов в прошлом году Рома посоветовала мне перейти в другой клуб, чтобы получать больше игрового времени. Я был очень близок к переходу в Милан, но до закрытия трансферного окна оставалось всего три дня, и времени не хватило. Я начал сезон в Роме, почти не выходил на поле, и мне дали понять, что я буду запасным нападающим. Я готовился к долгому сезону в роли основного игрока, и мне было трудно смириться с тем, что все сложится иначе. Я играл все реже и уже не получал удовольствия от игры, а потом еще и получил травму. Произошло столько всего, и теперь я просто хочу играть и наслаждаться выходом на поле», – цитирует украинца La Repubblica.

В прошлом сезоне 29-летний Довбик забил три гола и отдал две результативные передачи в 18 матчах.

Контракт украинца с Ромой действует до 30 июня 2029 года, а портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость форварда в 15 миллионов евро.

Рома заняла итоговое третье место в Серии А с 73 очками и пробилась в основной этап Лиги чемпионов.

После завершения сезона 2025/26 украинский нападающий договорился о сотрудничестве с Болоньей, где будет выступать на правах аренды.