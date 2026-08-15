Шесть голов и нереализованный пенальти. Милан в сумасшедшем матче победил Манчестер Юнайтед
Бруно Фернандеш не смог реализовать пенальти
Итальянский Милан обыграл английский Манчестер Юнайтед в контрольном матче, который состоялся во Вроцлаве.
Манчестерцы открыли счет уже на 2-й минуте усилиями Магуайра, однако Милан восстановил равновесие благодаря голу Чуквуезе. До перерыва англичане имели шанс снова выйти вперед, но Фернандеш не реализовал пенальти.
В начале второго тайма Доргу вторично вывел Манчестер Юнайтед вперед. После этого итальянский клуб перехватил инициативу и ответил тремя забитыми мячами — Сиссе сравнял счет, затем отличился Рамуш, а итоговый результат установил Лофтус-Чик.
Контрольный матч
Манчестер Юнайтед – Милан 2:4
Голы: Магуайр, 2, Доргу, 51 – Чуквуезе, 37, Сиссе, 58, Рамуш, 68, Лофтус-Чик, 72
На 42-й минуте Фернандеш (МЮ) не реализовал пенальти
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