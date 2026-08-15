Денис Седашов

Итальянский Милан обыграл английский Манчестер Юнайтед в контрольном матче, который состоялся во Вроцлаве.

Манчестерцы открыли счет уже на 2-й минуте усилиями Магуайра, однако Милан восстановил равновесие благодаря голу Чуквуезе. До перерыва англичане имели шанс снова выйти вперед, но Фернандеш не реализовал пенальти.

В начале второго тайма Доргу вторично вывел Манчестер Юнайтед вперед. После этого итальянский клуб перехватил инициативу и ответил тремя забитыми мячами — Сиссе сравнял счет, затем отличился Рамуш, а итоговый результат установил Лофтус-Чик.

Контрольный матч

Манчестер Юнайтед – Милан 2:4

Голы: Магуайр, 2, Доргу, 51 – Чуквуезе, 37, Сиссе, 58, Рамуш, 68, Лофтус-Чик, 72

На 42-й минуте Фернандеш (МЮ) не реализовал пенальти

Салах не помог. Трабзонспор с Малиновским не удержал победу в чемпионате Турции.