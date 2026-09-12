Сергей Разумовский

В четвёртом туре английской Премьер-лиги Тоттенхэм на своём поле не смог одолеть Эвертон. Встреча в Лондоне завершилась без голов – 0:0.

Хозяева пытались действовать первым номером, контролировали мяч и регулярно приближались к штрафной площадке соперника. В то же время оборона Эвертона работала надёжно и не позволила Тоттенхэму создать достаточно опасных моментов для победы.

Украинский вингер Тоттенхэма Михаил Мудрик не принял участие в матче из-за травмы. В то же время защитник Эвертона Виталий Миколенко провёл на поле все 90 минут.

Украинец выполнил 83% точных передач, сделал одну передачу в штрафную площадку и отдал одну ключевую передачу. Миколенко выиграл восемь из 14 дуэлей, дважды перехватил мяч и сделал одно вынесение. Трижды соперники обыгрывали его с помощью дриблинга, а также защитник совершил один фол.

В целом Миколенко совершил 64 касания мяча, два из которых произошли в штрафной площадке соперника. Оценка от FlashScore: 6.9.

Эвертон остаётся непобеждённым в новом сезоне. После ничьей команда набрала шесть очков и догнала принципиального соперника Ливерпуль в турнирной таблице.

Тоттенхэм набрал всего два очка и пока находится неподалёку от зоны вылета. Лондонцы не смогли воспользоваться преимуществом домашнего поля и остались без победы в этом матче.

АПЛ, четвёртый тур

Тоттенхэм – Эвертон 0:0

Тоттенхэм: Кински, Грей (Адарабийо, 85), ван Хеке, ван де Вен, Робертсон, Бентанкур (Бергвалл, 63), Тонали, Савиньо, Фернандеш (Кудус, 63), Мармуш (Мэддисон, 77), Соланке (Тель, 63)

Эвертон: Пикфорд, Мэйтланд-Найлз (О'Брайен, 75), Тарковски, Брантуэйт, Миколенко, Армстронг, Гарнер, Джонсон (Хекни, 75), Дьюсбери-Холл, Джордж (Грилиш, 65), Барри

Предупреждения: Дьюсбери-Холл (68), Гарнер (84)