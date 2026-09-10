Павел Василенко

Украинский вингер Тоттенхэма Михаил Мудрик получил травму и пропустит от шести до восьми недель. Об этом в своем аккаунте в X сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

25-летний украинец успел провести за Тоттенхэм лишь один матч после перехода из Челси – против Ноттингем Форест (0:0) в чемпионате Англии.

Украинец перешел в Тоттенхэм из Челси 1 сентября на правах аренды до окончания сезона-2026/27. Соглашение содержит необязательную опцию выкупа за 75 миллионов фунтов.

Из-за травмы Мудрик точно пропустит ближайшие матчи команды, а также поединки сборной Украины в Лиге наций. Первым станет домашний матч АПЛ против Эвертона 12 сентября, после которого Тоттенхэм ожидают и другие встречи в чемпионате и Кубке английской лиги.