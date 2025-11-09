Второе поражение подряд. ЛНЗ шокировал Динамо в выездном матче УПЛ
Судьбу поединка решил один гол
В матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги киевское Динамо принимало черкасский ЛНЗ. Матч завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0.
Единственный мяч в конце первого тайма забил Евгений Пастух.
Отметим, что киевская команда потерпела второе поражение подряд в УПЛ.
На данный момент Динамо занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков. ЛНЗ набрал 23 балла и поднялся на вторую позицию.
В следующем туре чемпионата Украины бело-синие на выезде сыграют с Колосом (22 ноября), а черкащане проведут гостевой матч против СК Полтава (21 ноября).
УПЛ, 12 тур
Динамо – ЛНЗ – 0:1
Гол: Пастух, 45+1.