Спортивный журналист Игорь Цыганык прокомментировал разгромную победу Динамо со счетом 6:0 над боснийским Зрински в матче третьего тура Лиги конференций. По его словам, уровень этого соперника значительно ниже, чем у Кристал Пэлас или Самсунспора.

Также он отметил, что не стоит чрезмерно восхвалять киевлян за этот результат, поскольку противостояли им футболисты команды, которая заметно уступает украинскому клубу по всем показателям.

«Зрински начал довольно неплохо. У них было два момента и мог быть гол. Все могло пойти иначе. Эта игра Динамо напомнила мне матч против Партизана в прошлом году. Тогда они тоже помчались и забили 6 голов на выезде. Потом все пошло вниз и было довольно сложно в Лиге Европы, сейчас нельзя сравнивать Кристал Пэлас и Самсунспор с Зрински. Ну, никак. Это небо и земля. Если бы киевляне и здесь проиграли, я бы вообще не понял, что происходит. Это было бы ниже некуда. Тогда нужно было все закрыть и начинать с нуля. Я просто не хочу, чтобы мы перехваливали динамовцев. Они вышли против команды, которая существенно уступает во всем. Забили 6 мячей. Напряжение немного спало», — заявил Цыганик на своем ютуб-канале.

После трех сыгранных туров Динамо набрало три очка и располагается на 24-й позиции в таблице Лиги конференций.