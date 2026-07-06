Сергей Разумовский

Буковина уже определилась с тем, где будет проводить домашние матчи на старте нового сезона. Как сообщает «ТаТоТаке», черновицкий клуб не успеет подготовить собственную арену к началу соревнований, поэтому будет вынужден временно переехать на другой стадион.

Причина заключается в том, что работы на домашней арене Буковины в Черновцах фактически еще не начинались. Речь идет о замене и установке освещения, и именно эти этапы остаются ключевыми для завершения модернизации объекта. По предварительным оценкам, даже при оптимистичном сценарии завершение этих работ ожидается не ранее октября-ноября 2026 года. Если же процесс затянется, то более реалистичным выглядит вариант с вводом арены в эксплуатацию только весной 2027-го.

Итак, на старте сезона новичок Украинской Премьер-лиги будет проводить свои номинально домашние поединки во Львове. Временной базой для Буковины станет стадион Украина, где команда сможет принимать соперников до момента возвращения на собственный стадион в Черновцах.

Ранее Буковина подписала двух игроков ЛНЗ.