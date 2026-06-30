Буковина подписала двух игроков ЛНЗ
Кто усилил черновицкую команду?
около 2 часов назадПодписаться в
Вячеслав Танковский. Фото - ФК Буковина
Буковина достигла договоренности с ЛНЗ о аренде 30-летнего полузащитника Вячеслава Танковского.
Вторым новичком черновицкого клуба стал 28-летний Илья Путря, арендованный также в ЛНЗ на год.
Черновицкая команда сыграла в Первой лиге 30 матчей, в которых одержала 26 побед, трижды сыграла вничью и только раз уступила. В итоге клуб выиграл чемпионат с 81 баллом в активе.
В первом туре УПЛ Буковина сыграет против ЛНЗ