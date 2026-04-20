Сергей Разумовский

Федерация футбола Румынии официально сообщила о назначении Георге Хаджи новым главным тренером национальной сборной. Известный в прошлом футболист возглавил румынскую команду на длительный период, поскольку его контракт рассчитан сразу на два отборочных цикла.

На этой должности Хаджи сменил Мірчу Луческу, который ранее руководил сборной Румынии. Напомним, что опытный специалист умер 7 апреля, после чего в федерации должны были определиться с новым наставником для национальной команды.

Для Георге Хаджи это не первый опыт работы со сборной Румынии. Еще в 2001 году он уже выполнял обязанности главного тренера национальной команды и успел провести во главе сборной два матча. Теперь же легендарный в прошлом футболист получил новую возможность проявить себя на этой должности уже на более длительной дистанции.

Хаджи хорошо известен футбольному миру благодаря яркой игровой карьере. В разные годы он выступал за такие гранды европейского футбола, как Реал, Барселона и Галатасарай, и считается одним из самых выдающихся румынских футболистов в истории.

Последним местом работы 61-летнего специалиста был Виииторул, который он оставил в июне 2025 года. С тех пор специалист не работал в никакой команде, а теперь возвращается к активной тренерской деятельности, возглавив главную команду своей страны.