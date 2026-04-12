Появились обстоятельства смерти Луческу, которые пытались не разглашать
Это сильно повлияло на ухудшение состояния легендарного наставника
около 1 часа назад
Близкий друг легендарного футбольного тренера Мирчи Луческу рассказал, что легендарный специалист долгое время боролся с тяжелым онкологическим заболеванием.
Директор румынского издания Gazeta Sporturilor Овидиу Иоаницоя сообщил, что настоящее состояние здоровья тренера пытались не разглашать, чтобы не травмировать общественность и самого Луческу.
По его словам, у специалиста была выявлена лейкемия, которая существенно повлияла на течение болезни и ухудшение состояния. Цитирует Иоаницоя golazo.ro.
«Мы пытались скрыть диагноз, но лейкемия спровоцировала и ускорила конец. Он был бойцом, для него не существовало заранее проигранных ситуаций. Сначала он не хотел верить, а потом, казалось, уже понимал всё, но не показывал этого».
Напомним, руководство Шахтера посетило церемонию прощания с Луческу в Бухаресте.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04
