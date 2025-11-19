Стал известен полный список команд и корзин перед жеребьевкой европейского плей-офф квалификации к чемпионату мира 2026 года. Этот раунд станет заключительной стадией отбора для сборных УЕФА перед стартом чемпионата, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

В плей-офф примут участие 16 сборных: 12 команд, занявших вторые места в своих группах, и еще 4 представителя Лиги наций УЕФА. Именно они разыграют четыре путевки на чемпионат мира.

Команды будут распределены на четыре пути по четыре сборные в каждом. На каждом пути состоится один полуфинал и финал в формате одного матча. Поединки пройдут в марте 2026 года.

Сборная Украины попала в первую корзину:

Первая корзина: Италия, Дания, Турция, Украина

Вторая корзина: Польша, Уэльс, Чехия, Словакия

Третья корзина: Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово

Четвертая корзина: Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия, Швеция

Первые три корзины составлены из сборных, занявших вторые места в группах, в соответствии с рейтингом ФИФА. Четвертая сформирована по результатам Лиги наций УЕФА-2024/25.

Поскольку сине-желтые находятся в первой корзине, их соперником в полуфинале станет одна из команд четвертой:

Румыния

Северная Македония

Северная Ирландия

Швеция

Матч первого раунда Украина сыграет дома. Если команда пройдет полуфинал, в финале ее будет ждать сборная из второй или третьей корзины. Кто станет хозяином финального поединка — определит отдельная жеребьевка.

Полуфиналы запланированы на 26 марта 2026 года, финалы — на 31 марта.

Когда жеребьевка и где смотреть

Жеребьевка состоится 20 ноября в штаб-квартире ФИФА в швейцарском Цюрихе. Начало — в 14:00 по киевскому времени.

Сначала станут известны пары межконтинентального плей-офф, после чего проведут жеребьевку среди европейских сборных. В Украине трансляцию покажет сервис MEGOGO, который имеет права на турниры ФИФА. Посмотреть церемонию также можно будет на официальном сайте ФИФА.

Также напомним, определились все шесть участников межконтинентального плей-офф отбора на чемпионат мира.