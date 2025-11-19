Сборная Украины официально вошла в первую корзину для жеребьёвки плей-офф европейской квалификации чемпионата мира 2026 года. Это стало возможным после того, как Австрия не уступила Боснии и Герцеговине (1:1). В то же время Дания не смогла выполнить свою задачу и проиграла Шотландии 2:4.

Жеребьёвка плей-офф состоится 20 ноября в Цюрихе в 14:00 по киевскому времени. В борьбе за места на мундиале сойдутся 12 команд, которые завершили вторыми в своих группах, а также четыре победителя групп Лиги наций.

Состав корзин плей-офф европейской квалификации

Корзина 1: Италия, Дания, Турция, Украина

Корзина 2: Польша, Уэльс, Чехия, Словакия

Корзина 3: Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово

Корзина 4: Швеция, Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия

Команды первой корзины будут принимать своих соперников в полуфиналах дома. Сборная Украины сыграет с одним из представителей корзины 4.

Возможные соперники Украины в полуфинале плей-офф

Швеция

Румыния

Северная Македония

Северная Ирландия

Все четыре сборные завершили отбор ниже второго места, но попали в плей-офф благодаря победам в группах Лиги наций осенью 2024 года.

Полуфиналы пройдут 26 марта 2026 года, а финалы — 31 марта. Победители четырёх путей получат путёвки на чемпионат мира.

После определения полуфинальных пар состоится отдельная жеребьёвка хозяев финальных матчей плей-офф.