Украина будет в первой корзине при жеребьевке плей-офф отбора ЧМ-2026
Стали известны возможные соперники и детали процедуры
7 минут назад
Сборная Украины официально вошла в первую корзину для жеребьёвки плей-офф европейской квалификации чемпионата мира 2026 года. Это стало возможным после того, как Австрия не уступила Боснии и Герцеговине (1:1). В то же время Дания не смогла выполнить свою задачу и проиграла Шотландии 2:4.
Жеребьёвка плей-офф состоится 20 ноября в Цюрихе в 14:00 по киевскому времени. В борьбе за места на мундиале сойдутся 12 команд, которые завершили вторыми в своих группах, а также четыре победителя групп Лиги наций.
Состав корзин плей-офф европейской квалификации
Корзина 1: Италия, Дания, Турция, Украина
Корзина 2: Польша, Уэльс, Чехия, Словакия
Корзина 3: Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово
Корзина 4: Швеция, Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия
Команды первой корзины будут принимать своих соперников в полуфиналах дома. Сборная Украины сыграет с одним из представителей корзины 4.
Возможные соперники Украины в полуфинале плей-офф
Швеция
Румыния
Северная Македония
Северная Ирландия
Все четыре сборные завершили отбор ниже второго места, но попали в плей-офф благодаря победам в группах Лиги наций осенью 2024 года.
Полуфиналы пройдут 26 марта 2026 года, а финалы — 31 марта. Победители четырёх путей получат путёвки на чемпионат мира.
После определения полуфинальных пар состоится отдельная жеребьёвка хозяев финальных матчей плей-офф.
