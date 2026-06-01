Павел Василенко

Неделя, предшествующая первым президентским выборам в мадридском Реале с 2006 года, началась с громкой новости. Каталонская радиостанция RAC 1 опубликовала секретную аудиозапись Флорентино Переса от 2019 года, сделанную в ходе расследования дела, открытого по жалобе самого Переса на Игнасио Санчеса Галан, исполнительного президента Iberdrola.

Iberdrola является одной из крупнейших энергетических компаний в мире и мировым лидером по производству электроэнергии из возобновляемых источников. Обвинение заключается в том, что Галан нанял услуги бывшего комиссара Хосе Мануэля Вильярехо, чтобы шпионить за ним и публиковать компрометирующую информацию через СМИ.

В записи, опубликованной в понедельник, которая является частью показаний Переса перед Национальным судом 14 ноября 2019 года, президент мадридского Реала обвиняет Санчеса Галан, с которым до сих пор поддерживает враждебные отношения, в заговоре с Вильярехо с целью его устранения тремя возможными способами: путем убийства, путем раскрытия предполагаемых банковских счетов в налоговых гаванях или путем выдумывания истории о его незаконнорожденном ребенке.

«Мне много раз говорили три вещи. Во-первых, лучше всего заставить меня исчезнуть через несчастный случай или вирус. Я не знал, что они могут заставить тебя исчезнуть с помощью вируса. Во-вторых, они говорят, что нужно найти счета, которые имеет Флорентино Перес за пределами Испании, и что они за это заплатят много денег. А третье, что является полным варварством, – это выдумать для меня ребенка», – сказал президент мадридского клуба судье Мануэлю Гарсии Кастельону.

В своих пояснениях по делу, которое защищено следственной тайной и которое, по данным RAC 1, длилось около часа, Флорентино Перес также раскритиковал прессу. Он утверждает, что Вильярехо и несколько журналистов хотели использовать информацию против него, чтобы шантажировать его – то, от чего он регулярно страдал, и что побудило его обратиться за помощью к тогдашнему директору Национального разведывательного центра (CNI) Феликсу Санс Ролдану.

«Он сказал мне не слишком волноваться», – добавил Перес.

Стоит напомнить, что во время пресс-конференции Перес намекнул, что Санчес Галан поддерживает кандидатуру Энрике Рикельме – его единственного соперника на выборах президента Реала, запланированных на воскресенье, 7 июня.