Владимир Кириченко

Украинский голкипер Андрей Лунин намерен покинуть мадридский Реал в летнее трансферное окно. Об этом сообщил El Nacional.

Голкипер недоволен количеством игрового времени и хочет продолжить карьеру в клубе, где будет иметь стабильную практику. Кроме того, Лунину не устраивает намерение мадридского клуба подписать нового вратаря в случае ухода Тибо Куртуа вместо того, чтобы доверить место основного голкипера ему.

По информации источника, игрок покинет команду независимо от прихода нового главного тренера мадридцев – главным кандидатом на пост называют Жозе Моуринью. Украинец уже провел встречу со своим агентом и руководством клуба и попросил не препятствовать его трансферу.

В Реале не планируют препятствовать уходу украинца и готовы рассматривать предложения по его переходу.

Наибольший интерес к Лунину проявляют команды из английской Премьер-лиги и итальянской Серии А. В мадридском клубе оценивают возможный трансфер украинского вратаря примерно в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Интер готов гарантировать Андрею место в стартовом составе.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 15 млн евро. Его контракт действует до 30 июня 2030 года.

В прошлом сезоне Лунин провел 12 матчей, 1 из которых на ноль, пропустил 21 гол.

