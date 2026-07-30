Взяли пример с Полесья: Верес арендует португалоязычного игрока из топ-клуба Азербайджана
Ровенчане подпишут игрока с знакомым для украинцев именем
40 минут назадПодписаться в
Андрей. Фото: ФК Сабах
Ровенский Верес в ближайшее время может усилить центр обороны бразильским футболистом. По информации «ТаТоТаке», клуб арендует 21-летнего Андрея, который принадлежит действующему чемпиону Азербайджана — Сабаху.
Текущий год защитник начал на правах аренды в грузинской Иберии. Ожидается, что в ближайшее время он пройдет медицинский осмотр в Ровно, после чего станет игроком Вереса.
Арендное соглашение будет рассчитано на один сезон и будет предусматривать право выкупа футболиста. Рост бразильца составляет 193 сантиметра.
Напомним, вратарь Вереса продолжит карьеру в команде Шацких.