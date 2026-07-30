Сергей Разумовский

Ровенский Верес в ближайшее время может усилить центр обороны бразильским футболистом. По информации «ТаТоТаке», клуб арендует 21-летнего Андрея, который принадлежит действующему чемпиону Азербайджана — Сабаху.

Текущий год защитник начал на правах аренды в грузинской Иберии. Ожидается, что в ближайшее время он пройдет медицинский осмотр в Ровно, после чего станет игроком Вереса.

Арендное соглашение будет рассчитано на один сезон и будет предусматривать право выкупа футболиста. Рост бразильца составляет 193 сантиметра.

Напомним, вратарь Вереса продолжит карьеру в команде Шацких.