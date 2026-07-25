Павел Василенко

Молдавский голкипер Вереса Андрей Кожухарь был арендован киргизской Азией, главным тренером которой является экс-нападающий киевского Динамо Максим Шацких.

Арендное соглашение рассчитано на один сезон. Азия также получила приоритетное право полного выкупа прав на Кожухаря у Вереса. Об этом сообщает пресс-служба ровенского клуба.

27-летний Кожухарь находится на контракте с Вересом с лета 2024 года. За это время он пропустил 52 мяча и шесть раз сыграл на «ноль» в 35 матчах.

Соглашение игрока с ровенским клубом действительно до 30 июня 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 300 тысяч евро.

В настоящее время Азия занимает четвертое место в Жогорку-Лиге с 32 очками в 15 поединках.