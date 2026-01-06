Михаил Цирук

Ровно 87 лет назад родилась одна из самых знаковых и выдающихся личностей в истории украинского футбола. Относиться к фактической "канонизации" Валерия Васильевича Лобановского, к его политическим взглядам и в целом к его гениальности можно по-разному, и если кто-то захочет подвергнуть ее сомнениям, то, наверное, сможет найти для этого аргументы, и некоторые из них даже будут резонными.

Однако не признавать, что он был топом своего времени, просто невозможно. С именем Лобановского связаны крупнейшие успехи в истории киевского Динамо, которые сегодня украинскому футболу могут только сниться. Он построил команду, с которой, пусть и не так долго, но приходилось считаться мировым грандам, и именно Валерий Васильевич был последним тренером в истории украинского футбола, при котором победы над Барселоной или Реалом не были чем-то заоблачным и совсем нереальным.

Конечно, сейчас своими методами Лобановский, который если не первым в мире стал показывать, как физической подготовкой команды можно побеждать класс, никого бы не удивил, но ведь и сравнивать футбол почти 30 лет назад и сейчас – абсолютно бессмысленно. В сегодняшнем футболе и Пеле с Марадоной вполне могли бы сидеть на скамье запасных, но это не отменяет их гениальности.

Так что если Лобановский и не был гением, то точно был великим мастером, наследием которого пользовались мастера последующих поколений. И если тот факт, что этот маэстро провел значительную часть жизни в Голосеевском районе Киева, вызывает у кого-то гордость – это совершенно нормально. В день рождения легендарного мэтра предлагаем вашему вниманию подборку из десяти его памятных цитат.

Я не признаю моду. Признаю только то, что рационально. В частности, для нашей команды. Сегодня мы сыграем вот так, а завтра — иначе. Валерий Лобановский

В этих словах, пожалуй, и был весь Лобановский. Максимально прагматичный, стойкий в убеждениях и преданный избранному пути. Он доверял себе и тому, что работало на практике, в конкретных условиях и с конкретными людьми. И если это работало, то как мы можем судить гения?

Три заповеди тренера, который уважает себя: не услышать, не заметить, не сказать. Валерий Лобановский

Соблюдение этих заветов действительно не хватает многим современным наставникам, да и футболистам. Именно поэтому мы видим конфликты тренеров с звездами команды, споры с медиа и другие подобные трэштоки. Лобановский умел их избегать, и этому умению стоило бы поучиться многим.

Современный футбол эволюционирует очень медленно, потому что некоторые игроки, так называемые звезды, получая огромные гонорары, которые не соответствуют уровню их мастерства, хотят, грубо говоря, эксплуатировать свой талант без попытки повышать уровень мастерства. Валерий Лобановский

Абсолютно простая и понятная цитата, не требующая дополнительных комментариев. Но какая актуальная, и ее актуальность, пожалуй, будет вечной.

Настоящий тренер обязан внимательно следить за современными мировыми тенденциями, постоянно узнавать что-то новое, а не использовать каждый сезон одни и те же наработки. Валерий Лобановский

Несмотря на свое "непризнание" моды, Лобановский таки признавал то, насколько важно быть в тренде и не стоять на месте. Возможно, именно поэтому и сумел продержаться в профессии так долго.

Меня часто называют диктатором. Я категорически с этим не согласен. Диктатор – это тот, кто готов приказывать, не вдаваясь в размышления оппонента. Я всегда предлагаю игрокам оспорить мои предложения. Валерий Лобановский

Правдивость этих слов трудно проверить. Можно разве что спросить у тех, кто работал с мэтром лично, однако очень маловероятно, что кто-то осмелится поставить под сомнение его слова.

Если футболист не понимает, что сейчас в футболе главное уметь играть без мяча, а не с мячом, уже ничего сделать нельзя. От таких нужно отказываться. Валерий Лобановский

Сегодня это простая истина, но во времена Лобановского это было настоящим открытием. Именно благодаря подобным открытиям мы сегодня говорим об этом человеке как о гении, который оказал влияние на развитие футбола как игры в целом.

Нет мужества, не можешь во многом отказать себе, не способен терпеть самый жестокий тренинг – уходи. Валерий Лобановский

Простите, а вы точно не диктатор? Лобановский не позволял никому ставить себя выше команды, и фраза о команде-звезде действительно уместна относительно коллективов, которые он тренировал. Все должны работать и отдавать все силы одинаково, ведь без этого никак.

Суть современного футбола – в создании численного преимущества на различных участках поля. И первое требование к игроку – как можно быстрее переходить от обороны к атаке и наоборот. Валерий Лобановский

Еще одна простая истина настоящего и новаторство времен Лобановского. Ну любил он смотреть в суть, углубляться, искать смыслы. И у Валерия Васильевича это прекрасно получалось.

Программа – не гарантия успеха, но дает гораздо больше шансов на него, чем стихийные действия. Валерий Лобановский

Футбол Лобановского не был чересчур сложным, но действительно был системным. И эта системность приносила результат на самом высоком уровне.

Копировать привлекательные образцы, догонять кого-то – занятие бесперспективное. Опережать – вот вдохновляющий смысл работы. Валерий Лобановский

И действительно, в мире относительно немного людей, способных создать что-то свое. А Лобановский точно был среди таких.

В материале использованы фото Getty images