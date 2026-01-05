Даяна Ястремская прокомментировала победу в первом круге турнира серии WTA500 в австралийском Брисбене над Талией Гибсон. Украинку цитирует btu.org.ua:

Да, я очень рада выиграть свой первый матч в этом году, тем более здесь, в Брисбене. Насколько я помню, ранее мне ни разу не удавалось победить здесь в основной сетке. Поэтому начать сезон с победы – это приятно и волнительно. Я действительно довольна.

Я начала довольно хорошо. Думаю, это был нормальный матч. Для первой игры сезона естественно, что игра идет волнами – то вверх, то вниз. Свой последний матч я сыграла два месяца назад, поэтому было важно снова почувствовать игровой ритм. Сегодня вышел хороший опыт: разные счета, разные ситуации на корте. Это было полезно.