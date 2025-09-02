Опубликован рейтинг лучших тренеров, которые не выигрывали Лигу чемпионов. Лобановский – третий, Луческу – седьмой.
Список составлен авторитетным изданием FourFourTwo
около 1 часа назад
Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне возглавил список наставников, которым так и не удалось завоевать трофей Лиги чемпионов. Рейтинг составило авторитетное издание FourFourTwo.
При составлении перечня не учитывался период проведения Кубка европейских чемпионов, а также в него не попали тренеры, которые не провели ни одного матча в турнире.
В рейтинг вошли:
Диего Симеоне (Атлетико)
Арсен Венгер (Арсенал, Монако)
Валерий Лобановский (Динамо Киев)
Бобби Робсон (Ньюкасл, Порту)
Массимилиано Аллегри (Милан, Ювентус)
Маурисио Почеттино (ПСЖ, Тоттенхэм)
Мирча Луческу (Шахтер, Динамо Киев, Интер и др.)
Кенни Далглиш (Ньюкасл)
Отто Рехагель (Кайзерслаутерн, Вердер)
Дидье Дешам (Монако, Марсель)
Унаи Эмери (Астон Вилла, ПСЖ и др.)
Антонио Конте (Ювентус, Челси, Интер, Тоттенхэм)
