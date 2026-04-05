Денис Седашов

Главный тренер Полесья Руслан Ротань прокомментировал информацию о том, что он является одним из кандидатов на замену Сергею Реброву в национальной команде. Специалист опроверг эти слухи и заявил о полной преданности житомирскому клубу. Слова приводит ukrfootball.ua.

По словам наставника, сейчас он максимально сосредоточен на работе в Полесье, где продолжается строительство большого проекта. Ротань подчеркнул, что не знает происхождения информации о своем возможном возвращении в сборную.

Было ли мне интересно снова возглавить сборную Украины? Я не знаю, откуда берутся такие слухи [смеется]. Знаете, я был в сборной недавно. Сейчас сосредоточен на работе в клубе. У нас очень классный проект и есть много чего строить. Поэтому максимальная сосредоточенность здесь. Ну, вы знаете, я сейчас не хочу быть никаким критиком сборной. Этого и так хватает. Хочу наоборот поддержать и тренерский штаб, и ребят. Поражение всегда является показателем, что чего-то не хватает. Стоит вспомнить, сколько игроков мы потеряли перед матчем из-за травм или дисквалификаций. Очень много, больше половины состава. Это тоже повод сказать, почему наша сборная Украины потерпела неудачу. Мы не могли привлечь всех сильнейших футболистов, к сожалению. Руслан Ротань

