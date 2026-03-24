Владимир Кириченко

Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал о важности квалификации сборной Украины на чемпионат мира-2026, не забыв упомянуть Италию. Цитирует Шевченко milannews.it.

Гаттузо заряжен?

«Он будет заряжен на 100%, его нужно сдерживать, чтобы он не перегружал игроков. Имея так мало времени, он может работать только над психологическим состоянием игроков. На мой взгляд, Италия справится. Для Украины было бы мечтой попасть на чемпионат мира – наши люди ждут этого подарка».

26 марта сборная Украины сыграет в полуфинале плей-офф отбора к чемпионату мира-2026 против Швеции.

31 марта состоится финал плей-офф, где наша команда может встретиться с победителем пары Польша – Албания.

Напомним, Роман Яремчук присоединился к сборной Украины в Испании, несмотря на информацию о травме.