«Я – украинец». Звезда чемпионата Польши поставил точку в вопросе, какую сборную хочет представлять
Ранее ходили слухи о возможной натурализации участника Олимпийских игр-2024
около 1 часа назад
Вингер Гурника Забже Максим Хлань прокомментировал слухи о его возможной натурализации для выступлений за сборную Польши. Его слова передает Truskawkowa piłka.
Не знаю, откуда это взялось, но, как я уже говорил, я украинец и хочу представлять свою страну. В то же время я всегда говорю о всей Польше, что именно здесь мне дали футбольную жизнь, которой я не получил в Украине.
Я очень благодарен. Я всегда буду благодарен Польше, людям в Польше, которые меня поддерживали, но я родился в стране, которой хотел бы помочь в трудное время и быть вместе с ней. Сколько бы я ни жил в Польше, я родился в Украине, мои родители оттуда, и я её люблю.
Хлань выступал за Украину на уровне олимпийской, молодежной и юношеской сборных. Провел все матчи группового этапа Олимпийских игр-2024.
Ранее гол украинца принес его клубу первый за полвека Кубок Польши.
