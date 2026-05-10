Вингер Гурника Забже Максим Хлань прокомментировал слухи о его возможной натурализации для выступлений за сборную Польши. Его слова передает Truskawkowa piłka.

Не знаю, откуда это взялось, но, как я уже говорил, я украинец и хочу представлять свою страну. В то же время я всегда говорю о всей Польше, что именно здесь мне дали футбольную жизнь, которой я не получил в Украине.

Я очень благодарен. Я всегда буду благодарен Польше, людям в Польше, которые меня поддерживали, но я родился в стране, которой хотел бы помочь в трудное время и быть вместе с ней. Сколько бы я ни жил в Польше, я родился в Украине, мои родители оттуда, и я её люблю.