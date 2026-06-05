Сергей Разумовский

Вингер Барселоны Ламин Ямаль признан лучшим игроком сезона-2025/26 в Ла Лиге. Молодой футболист каталонского клуба получил индивидуальную награду по итогам чемпионата, в котором стал одним из главных лидеров своей команды и одним из ярчайших игроков всего турнира.

В борьбе за это звание 18-летний испанец опередил нескольких известных футболистов чемпионата Испании. Среди претендентов на награду были нападающий Реала Килиан Мбаппе, форвард Мальорки Ведат Мурики, полузащитник Бетиса Пабло Форнальс, а также вингер Вильярреала Николя Пепе.

Для Ямаля этот сезон стал одним из самых успешных в карьере. Несмотря на юный возраст, вингер Барселоны демонстрировал стабильную результативность и регулярно влиял на игру команды в атаке. В 28 матчах Ла Лиги испанец забил 16 голов и сделал 12 результативных передач.

В общей сложности Ямаль непосредственно участвовал в 28 голах Барселоны в чемпионате, что стало одним из ключевых факторов в его победе в голосовании за лучшего игрока сезона. Его выступления в течение кампании подтвердили статус одного из самых перспективных футболистов мира и уже одного из лидеров каталонского клуба.

В то же время сезон для Ламина Ямаля еще не завершился. После клубной кампании он продолжит выступления на международном уровне, так как получил вызов в сборную Испании на чемпионат мира-2026. Таким образом, вингер получит шанс подтвердить свой высокий уровень уже в составе национальной команды на главном турнире года.