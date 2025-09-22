Павел Василенко

Впервые в истории «Золотого мяча» болельщики со всего мира имеют возможность выразить свое мнение, проголосовав за команду, которая показала лучший момент в прошлом году.

Ballondor.com объявил пять команд, номинированных на награду. На лучшую бомбардирскую акцию претендуют Бразилия (Андреас Перейра), Интер Майами (Жорди Альба), Пари Сен-Жермен (Дезире Дуе), Реал Мадрид (Килиан Мбаппе) и Испания (Ламин Ямаль).

Во время голосования болельщики также могут создавать эксклюзивную цифровую фотогалерею, где ежедневно будет публиковаться фотография одного из бывших обладателей «Золотого мяча», и участвовать в розыгрыше билетов на церемонию награждения в следующем году.

Начиная с этой осени, они также смогут голосовать за лучшего игрока месяца. Платформа также предлагает разнообразные видео, интересные опросы и интерактивные викторины, которые объединяют карьеры и сезоны игроков, номинированных на различные трофеи.