Сергей Разумовский

Украинский нападающий Роман Яремчук может сменить клуб уже в ближайшее время. Как сообщает греческое издание Sport24.gr, форвард Олимпиакоса рассматривает вариант с уходом из команды, несмотря на действующий контракт с клубом.

Вторую часть прошлого сезона 30-летний футболист провел на правах аренды в Лионе, где получил возможность иметь больше игровой практики. В то же время после завершения арендного соглашения украинец должен вернуться в расположение греческого клуба и начать подготовку к новому сезону именно в составе Олимпиакоса.

Впрочем, по информации источника, сам Яремчук хорошо оценивает свою ситуацию в команде и понимает, что вряд ли будет основным вариантом в линии атаки. Именно поэтому нападающий склоняется к возможному трансферу, который позволил бы ему получить стабильное место в основном составе и регулярно выходить с первых минут.

Для Яремчука вопрос постоянной игровой практики остается одним из ключевых, ведь для форварда важно не только быть в заявке команды, но и иметь стабильную роль на поле. Возможность выступать в статусе игрока стартового состава может стать решающим фактором в случае принятия решения о смене клуба.

Действующий контракт украинского нападающего с Олимпиакосом рассчитан до 30 июня 2028 года, поэтому любой потенциальный переход будет зависеть также от позиции греческого клуба и заинтересованности других команд. В сезоне-2025/26 Роман Яремчук провел 29 матчей, в которых забил 9 мячей и сделал 2 результативные передачи.

Ранее Лион не смог договориться по Яремчуку.