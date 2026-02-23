Яремчук впервые отметился за Лион. Видео
Команда Фонсеки проиграла Страсбуру
около 1 часа назад
Роман Яремчук / Фото - Instagram
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук отметился ассистом в матче 23-го тура Лиги 1 против Страсбура (1:3).
Новичок Олимпика за минуту пребывания на поле помог отличиться Корентену Толиссо, однако этим вечером команда Паулу Фонсеки не смогла взять очки в противостоянии с фарм-клубом Челси.
Лига 1. 23 тур
Страсбур – Лион 3:1
Голы: Годо, 37, Морейра, 52, Паничелли, 83 (с пенальти) - Толиссо, 58
