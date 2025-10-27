Вингер Динамо Андрей Ярмоленко рассказал о прерывании серии из шести игр без побед в матче десятого тура украинской Премьер-лиги против Кривбасса (4:0). Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Да ничего, в принципе, не изменилось. Думаю, нам самим уже надоело показывать такие результаты. Мы понимаем, где мы играем, за какой клуб играем. Сегодня выходили как на финал и понимали, что кроме уверенной победы нас ничего больше не устроит.

Вздохнули с облегчением после такого результата? Конечно, стало немного легче, поскольку давно не выигрывали. Мы понимаем, насколько важные матчи у нас впереди. Поэтому будем готовиться, надо исправлять ситуацию.

Конечно, важная победа. Повторюсь, мы давно не выигрывали, много критики, и некоторые футболисты столкнулись с этим впервые. Безусловно, им тяжело, поэтому разговариваем, пытаемся поднять друг другу настроение.

Думаю, все понимают, насколько важны две следующие игры [с Шахтёром – прим.]. Это всеукраинское дерби, так что будем готовиться и, надеюсь, порадуем наших болельщиков.