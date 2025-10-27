Сергей Стаднюк

Утверждены даты и время начала матчей 13-го и 14-го туров украинской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

Так, центральный матч 13-го тура между Колосом, который недавно шел в группе лидеров, и киевским Динамо начнется в 15:30 22 ноября. Самая интересная вывеска 14-го тура Шахтер – Кривбасс состоится 1 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

13-Й ТУР

21 ноября (пятница)

Полтава – ЛНЗ, 15:30

22 ноября (суббота)

Карпаты – Металлист 1925, 13:00

⭐️ Колос – Динамо, 15:30

Оболонь – Шахтер, 18:00

23 ноября (воскресенье)

Кривбасс – Верес, 13:00

Полесье – Эпицентр, 15:30

Рух – Кудривка, 18:00

24 ноября (понедельник)

Заря – Александрия, 18:00

14-Й ТУР

28 ноября (пятница)

Оболонь – Колос, 18:00

29 ноября (суббота)

ЛНЗ – Кудривка, 15:30

Верес – Карпаты, 18:00

30 ноября (воскресенье)

Александрия – Рух, 13:00

Эпицентр – Металлист 1925, 15:30

Полесье – Заря, 18:00

1 декабря (понедельник)

Динамо – Полтава, 15:30

⭐️ Шахтер – Кривбасс, 18:00