В УПЛ назвали даты матчей Колос – Динамо, Шахтер – Кривбасс и других игр
Утверждён окончательный календарь встреч 13-го и 14-го туров украинской Премьер-лиги
27 минут назад
Утверждены даты и время начала матчей 13-го и 14-го туров украинской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.
Так, центральный матч 13-го тура между Колосом, который недавно шел в группе лидеров, и киевским Динамо начнется в 15:30 22 ноября. Самая интересная вывеска 14-го тура Шахтер – Кривбасс состоится 1 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.
13-Й ТУР
21 ноября (пятница)
Полтава – ЛНЗ, 15:30
22 ноября (суббота)
Карпаты – Металлист 1925, 13:00
⭐️ Колос – Динамо, 15:30
Оболонь – Шахтер, 18:00
23 ноября (воскресенье)
Кривбасс – Верес, 13:00
Полесье – Эпицентр, 15:30
Рух – Кудривка, 18:00
24 ноября (понедельник)
Заря – Александрия, 18:00
14-Й ТУР
28 ноября (пятница)
Оболонь – Колос, 18:00
29 ноября (суббота)
ЛНЗ – Кудривка, 15:30
Верес – Карпаты, 18:00
30 ноября (воскресенье)
Александрия – Рух, 13:00
Эпицентр – Металлист 1925, 15:30
Полесье – Заря, 18:00
1 декабря (понедельник)
Динамо – Полтава, 15:30
⭐️ Шахтер – Кривбасс, 18:00
Грандов прорвало, продолжение феерии ЛНЗ и нулевое дерби
Поделиться