Ярмолюк помог Брентфорду огорчить бывшего тренера
Команда украинца отобрала очки у Тоттенхэма
около 1 часа назад
Егор Ярмолю / Фото - ФК Брентфорд
Брентфорд в рамках 19 тура АПЛ дома принимал Тоттенхэм. Лондонское дерби завершилось со счетом 0:0.
Команда Егора Ярмолюка при поддержке собственной публики не позволила обыграть себя команде своего бывшего менеджера Томаса Франка.
Хозяева в начале встречи могли выйти вперед, если бы гол Шаде не был отменен из-за офсайда. Тоттенхэму в течение всего матча не удалось создать явных моментов для того, чтобы отличиться.
Ярмолюк в матче против Тоттенхэма сыграл 80 минут.
АПЛ. 19 тур
Брентфорд - Тоттенхэм 0:0
