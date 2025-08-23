Павел Василенко

Сегодня состоялся матч в рамках второго тура АПЛ, в котором Брентфорд принимал Астон Виллу. Встреча завершилась минимальной победой хозяев с счетом 1:0. Единственный гол в игре на 13-й минуте забил буркинийский нападающий Данго Уаттара.

Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк начал матч в стартовом составе и провел на поле 79 минут.

Брентфорд на данный момент идет на 10-й позиции в чемпионате с тремя очками после двух сыгранных туров.

АПЛ, 2-й тур

Брентфорд – Астон Вилла – 1:0

Гол: Уаттара, 13.

Бернли – Сандерленд – 2:0

Голы: Каллен, 47, Энтони, 88.

Борнмут – Вулверхэмптон – 1:0

Гол: Тавернье, 4.