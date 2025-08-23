Ярмолюк помог Брентфорду победить Астон Виллу
Команда украинца одержала первую победу в новом сезоне
около 1 часа назад
Фото - ФК Брентфорд
Сегодня состоялся матч в рамках второго тура АПЛ, в котором Брентфорд принимал Астон Виллу. Встреча завершилась минимальной победой хозяев с счетом 1:0. Единственный гол в игре на 13-й минуте забил буркинийский нападающий Данго Уаттара.
Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк начал матч в стартовом составе и провел на поле 79 минут.
Брентфорд на данный момент идет на 10-й позиции в чемпионате с тремя очками после двух сыгранных туров.
АПЛ, 2-й тур
Брентфорд – Астон Вилла – 1:0
Гол: Уаттара, 13.
Бернли – Сандерленд – 2:0
Голы: Каллен, 47, Энтони, 88.
Борнмут – Вулверхэмптон – 1:0
Гол: Тавернье, 4.