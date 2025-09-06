Сборная Украины U-17 (игроки не старше 2009 года рождения) провела второй матч международного турнира в Хорватии. Соревнование рассматривается как подготовительный этап к квалификации Евро-2026 (U-17), при этом все соперники украинцев выступают составом на год старше.

В стартовой игре команда Александра Сытника уступила Катару U-18 (1:2), а вторым испытанием стала встреча с Польшей U-18, которая накануне уверенно разгромила ОАЭ U-18 - 4:0.

Первыми отличились поляки - в конце первого тайма Филип Скорб воспользовался передачей с фланга и в касание отправил мяч в сетку. После перерыва украинский тренерский штаб сделал две замены, и уже через три минуты Кирилл Сердюк замкнул подачу с углового, сравняв счет. Почти сразу Адам Гурам мог вывести сине-желтых вперед, но пробил выше ворот.

На 53-й минуте Польша снова вышла вперед после ошибки украинской защиты. Однако снова ключевым стал выход Сердюка: нападающий оформил дубль, забив головой после передачи с правого фланга. Финальный свисток зафиксировал боевую ничью - 2:2.

Украина (U-17) – Польша (U-18) 2:2

Голы: Сердюк 48, 69 – Скорб 38, 53

Украина U-17: Столяренко, Смотрицкий (Яблонский, 87), Левицкий (к), Панчишин, Пламинский (Сорочинский, 72), Гордеев (Сердюк, 46), Шукалович (Кощий, 72), Волошко (Удовиченко, 61), Гамзик (Сафонов, 72), Кожушко (Буравцов, 46), Гурам (Ященко, 72).

Запасные: Степанов, Пожар, Гололобов, Сафонов, Шупик, Коман, Рудзей.

Предупреждение: Ященко, 90+1