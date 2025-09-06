Бывший игрок сборной Украины: «На Судакова в Бенфике не будет давления, как на Мудрика»
Бывший лидер Шахтера попробует свои силы в Европе
около 1 часа назад
Георгий Судаков / Фото - Бенфика
Экс-футболист сборной Украины, глава Профсоюза футболистов Нидерландов (VVCS) Евгений Левченко в интервью XSPORT высказался о трансфере полузащитника Георгия Судакова в Бенфику.
Судаков может стать для Бенфики тем игроком, который может действовать на различных позициях в центре поля и потенциальная заявка на возвращение чемпионства. На Жору не будет такого давления, как в случае с Мудриком при переходе в Челси. Плюс он будет снова играть с Трубиным, который проводит третий сезон в Португалии. Это очень ускорит адаптацию в новой стране. Главный тренер Бруну Лаж дал понять, что возлагает большие надежды на Судакова, - рассказал Левченко.