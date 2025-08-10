Юрченко интересен турецкому клубу
Журналист раскрыл детали
25 минут назад
Фото - ФК Металлист 1925
Истанбулспор интересуется украинским полузащитником харьковского Металлиста 1925 Владленом Юрченко. Об этом сообщает журналист Фуркан Чичи.
По информации источника, клуб второго дивизиона Турции уже сделал официальное предложение 31-летнему футболисту, который не входит в планы нового главного тренера харьковской команды Младена Бартуловича.
В сезоне 2024/25 Юрченко провел 30 матчей, отличившись 9 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.