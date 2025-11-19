Защитник Ювентуса Даниэле Ругани получил серьезную травму и пропустит ближайшие матчи команды. У 31-летнего футболиста диагностирован разрыв икроножной мышцы, из-за чего он не сможет выходить на поле за Бьянконери.

Ругани точно пропустит встречу с Фиорентиной 22 ноября, а также под вопросом его участие в матчах Лиги чемпионов с Будё-Глимтом 25 ноября и игре с Наполи 7 декабря.

В этом сезоне защитник провел семь матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Напомним, что месяц назад Ругани продлил контракт с Ювентусом до 2028 года.

Ювентус занимает шестое место в Серии А, набрав 19 очков. Ранее команда впервые при Спаллетти потерял очки в Серии А.