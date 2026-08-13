Сергей Разумовский

Ювентус и Болонья находятся на финальной стадии переговоров по переходу колумбийского центрального защитника Джона Лукуми. Об этом сообщил Николо Скира в соцсети X.

🚨 Excl. - Jhon #Lucumì to #Juventus from #Bologna is at the final stage for €20M + 10% on the future sale. Contract until 2031 (€2,5M/year). Lucumì only wants to join #Juve and has turned down two Premier League and two Super Lig Clubs to wait and to join Bianconeri https://t.co/SDiP2PklTH — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 12, 2026

По информации источника, туринский клуб заплатит за трансфер 28-летнего футболиста 20 миллионов евро. Также Болонья получит десять процентов от суммы его будущей продажи.

Ожидается, что Лукуми подпишет с Ювентусом пятилетний контракт. Зарплата защитника составит 2,5 миллиона евро за сезон. По данным журналиста, колумбиец отклонил два предложения от клубов английской Премьер-лиги и еще два – от представителей турецкой Суперлиги, поскольку стремился продолжить карьеру именно в Ювентусе.

Джон Лукуми присоединился к Болонье в августе 2022 года. С тех пор защитник провел в составе итальянской команды 152 матча во всех турнирах. На его счету два забитых мяча и три результативные передачи.

В еврокубках колумбиец сыграл 15 поединков в Лиге чемпионов и 23 матча в Лиге Европы. Его опыт выступлений на международном уровне должен помочь Ювентусу усилить центральную линию обороны.

Лукуми может стать пятым новичком туринцев в это межсезонье после Зеки Челика, Керима Алайбеговича, Джеффа Эхатора и Рандаля Коло-Муани.

Также защитник принял участие в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Колумбии. Команда дошла до 1/8 финала, где сенсационно уступила Швейцарии, из-за чего не смогла встретиться со сборной Аргентины на следующей стадии турнира.