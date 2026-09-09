Может понадобиться операция: известны новые подробности о состоянии голкипера Динамо
Похоже, Бущан надолго вернул себе статус основного в столичном клубе
Вратарю киевского Динамо Руслану Нещерету может понадобиться хирургическое вмешательство. По информации журналиста Игоря Цыганыка, травма голкипера оказалась серьёзнее, чем ожидалось.
Именно из-за проблем со здоровьем Нещерета киевляне решили срочно вернуть Георгия Бущана. Опытный вратарь должен помочь команде закрыть проблемную позицию.
Нещерет не выходит на поле с конца июля. После его травмы место в воротах Динамо занял 20-летний Вячеслав Суркис. Однако в матче против Буковины, который завершился поражением киевлян со счётом 0:3, молодой вратарь совершил несколько ошибок и сам попросил замену.
После этого на поле вышел 23-летний Илья Ольховой, который таким образом дебютировал за Динамо. В то же время Суркис не попал в заявку на следующий матч против ЛНЗ, который завершился безголевой ничьей.
Главный тренер Динамо Игорь Костюк объяснил отсутствие молодого вратаря травмой. Таким образом, после проблем Нещерета и повреждения Суркиса тренерский штаб был вынужден вернуть в состав Бущана.
Точные сроки восстановления Руслана Нещерета на данный момент неизвестны. Если голкиперу действительно понадобится операция, он может пропустить значительную часть сезона.