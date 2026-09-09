Сергей Разумовский

Вратарю киевского Динамо Руслану Нещерету может понадобиться хирургическое вмешательство. По информации журналиста Игоря Цыганыка, травма голкипера оказалась серьёзнее, чем ожидалось.

Именно из-за проблем со здоровьем Нещерета киевляне решили срочно вернуть Георгия Бущана. Опытный вратарь должен помочь команде закрыть проблемную позицию.

Нещерет не выходит на поле с конца июля. После его травмы место в воротах Динамо занял 20-летний Вячеслав Суркис. Однако в матче против Буковины, который завершился поражением киевлян со счётом 0:3, молодой вратарь совершил несколько ошибок и сам попросил замену.

После этого на поле вышел 23-летний Илья Ольховой, который таким образом дебютировал за Динамо. В то же время Суркис не попал в заявку на следующий матч против ЛНЗ, который завершился безголевой ничьей.

Главный тренер Динамо Игорь Костюк объяснил отсутствие молодого вратаря травмой. Таким образом, после проблем Нещерета и повреждения Суркиса тренерский штаб был вынужден вернуть в состав Бущана.

Точные сроки восстановления Руслана Нещерета на данный момент неизвестны. Если голкиперу действительно понадобится операция, он может пропустить значительную часть сезона.