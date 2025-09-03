Павел Василенко

Илкай Гюндоган во вторник стал новым игроком стамбульского Галатасарая. Теперь авторитетный инсайдер Фабрицио Романо раскрыл интересную информацию о условиях сделки.

Бывший игрок сборной Германии в последние годы часто менял клубы. В 2023 году он перешел в Барселону, но всего через один сезон вернулся в Манчестер Сити.

Теперь полузащитник решил снова перейти в другой клуб. На этот раз он присоединился к Галатасараю, который этим летом также приобрел Лероя Сане и Виктора Осимхена.

Гюндогана уже представили в его новом клубе, а о деталях сделки пишет Романо. «Горожане» пошли на значительные уступки.

Галатасарай не заплатил английскому клубу трансферный сбор за полузащитника. В то же время, команда с «Этихада» сэкономила значительную сумму денег.

Манчестер Сити не должен был выплачивать Гюндогану зарплату на протяжении последних двух месяцев. Это стало результатом договоренности между клубами и самим игроком.

В прошлом сезоне Гюндоган провел 54 официальных матча за Манчестер Сити, забив пять голов и отдав восемь результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.