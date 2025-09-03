За кулисами трансфера Гюндогана. Неожиданные условия сделки
Инсайдер раскрыл детали перехода опытного футболиста
43 минуты назад
Илкай Гюндоган во вторник стал новым игроком стамбульского Галатасарая. Теперь авторитетный инсайдер Фабрицио Романо раскрыл интересную информацию о условиях сделки.
Бывший игрок сборной Германии в последние годы часто менял клубы. В 2023 году он перешел в Барселону, но всего через один сезон вернулся в Манчестер Сити.
Теперь полузащитник решил снова перейти в другой клуб. На этот раз он присоединился к Галатасараю, который этим летом также приобрел Лероя Сане и Виктора Осимхена.
Гюндогана уже представили в его новом клубе, а о деталях сделки пишет Романо. «Горожане» пошли на значительные уступки.
Галатасарай не заплатил английскому клубу трансферный сбор за полузащитника. В то же время, команда с «Этихада» сэкономила значительную сумму денег.
Манчестер Сити не должен был выплачивать Гюндогану зарплату на протяжении последних двух месяцев. Это стало результатом договоренности между клубами и самим игроком.
В прошлом сезоне Гюндоган провел 54 официальных матча за Манчестер Сити, забив пять голов и отдав восемь результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.